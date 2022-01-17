«Не бойтесь фотографировать»: Россиянам дали советы против фейковых полицейских
Адвокат Игорь Трунов и глава профсоюза полиции Алексей Лобарев посоветовали россиянам фотографировать и проверять тех, кто представляется сотрудниками полиции.
Не нужно бояться фотографировать сотрудников полиции, которые проводят следственные действия, рассказал президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Сплошь и рядом, мне звонят буквально каждый день! «Я звоню тебе из полиции, сотрудник такой-то». Притом, что представляются сотрудниками, которые действительно есть. Я звоню туда, проверяю – да, есть такой сотрудник. Я его там с огромным трудом нахожу, это же закрытое все заведение, а он говорит: «Близко ничего не знаю, не подозреваю». Мошеннические схемы в основном идут из СИЗО, то есть уголовники звонят. Конечно, [сотрудник] должен представиться. И хорошо бы быстро, пока вот сотрудник ведет вскрытие машины, какой-то арест, изъятие какого-то имущества, его сфотографировать и послать либо своему адвокату, либо своему знакомому, [чтобы] тот параллельно проверил, есть ли такой сотрудник или нет, может быть, это абсолютно липовый сотрудник. Поэтому, естественно, сегодня технические средства позволяют, и разговор о том, что не надо стесняться! Да у нас на каждом углу стоят камеры», - посоветовал адвокат.
При попытках телефонного мошенничества лучше перезвонить и проверить, откуда идет звонок, призвал руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев.
«Вопрос касался граждан на улицах, а таких все меньше и меньше, где надевают форму и так далее, это нонсенс. А телефонное мошенничество – это да, представляются сотрудниками. Надо перепроверять, перезванивать. Сегодня участились случаи представления по телефону различных силовых структур. И деньги потом похищаются с банковских карточек, и вообще проводят целые мероприятия, когда граждане порой остаются без всего, дают под залоги деньги, квартиры свои оставляют. Но на улицах этого нет», - рассказал глава профсоюза полиции.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что возместить ущерб в случае законных действий полиции крайне сложно, а все такие поправки были отклонены при рассмотрении изменений в закон «О полиции».
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