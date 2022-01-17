Депутат: Ущерб от правомерных действий полиции возместить очень сложно

Возместить ущерб в случае законных действий полиции крайне сложно, все такие поправки были отклонены при рассмотрении изменений в закон «О полиции», рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«В случае неправомерных действий ответственность предусмотрена гражданским кодексом, а вот в случае правомерных действий, к сожалению, должна быть отдельная отсылка в федеральном законодательстве. Если она есть по варианту использования автотранспорта полицейским, то в отношении правомерного вскрытия автотранспорта, правомерного причинения вреда жилью при выполнении каких-то кажущихся полицейскому важных элементов – вот этого сегодня, к сожалению, нет. Формально, с точки зрения закона, ждет минимум годовой, а, может быть, и двухлетний цикл разбирательств вплоть до Верховного суда. Конечно, это не очень здорово для граждан, человеку нанесен вред, ему разбили стекло, ему выломали дверь в машине или в квартире, и он будет вынужден доказывать, что именно федеральный бюджет, именно правоохранительная система должна этот вред компенсировать. К большому сожалению, все поправки, которые вносились лично мной, были отклонены, несмотря на то, что [они] абсолютно обоснованы», - заявил депутат.

Ранее президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новый законопроект о полиции нарушает Конституцию РФ.

