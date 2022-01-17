Депутат: Ущерб от правомерных действий полиции возместить очень сложно
В Госдуме не удалось внести в закон о полиции поправки, позволяющие гражданам возместить ущерб от законных действий сотрудников, рассказал депутат Алексей Куринный.
Возместить ущерб в случае законных действий полиции крайне сложно, все такие поправки были отклонены при рассмотрении изменений в закон «О полиции», рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«В случае неправомерных действий ответственность предусмотрена гражданским кодексом, а вот в случае правомерных действий, к сожалению, должна быть отдельная отсылка в федеральном законодательстве. Если она есть по варианту использования автотранспорта полицейским, то в отношении правомерного вскрытия автотранспорта, правомерного причинения вреда жилью при выполнении каких-то кажущихся полицейскому важных элементов – вот этого сегодня, к сожалению, нет. Формально, с точки зрения закона, ждет минимум годовой, а, может быть, и двухлетний цикл разбирательств вплоть до Верховного суда. Конечно, это не очень здорово для граждан, человеку нанесен вред, ему разбили стекло, ему выломали дверь в машине или в квартире, и он будет вынужден доказывать, что именно федеральный бюджет, именно правоохранительная система должна этот вред компенсировать. К большому сожалению, все поправки, которые вносились лично мной, были отклонены, несмотря на то, что [они] абсолютно обоснованы», - заявил депутат.
Ранее президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новый законопроект о полиции нарушает Конституцию РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Власти Индонезии переносят столицу на остров Калимантан
- Мэр Киева Кличко повторно заразился коронавирусом
- Глава Коми отправил правительство республики в отставку
- Песков: касающиеся закона о QR-кодах пункты уберут из перечня поручений Путина
- Грабители оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
- Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай
- Лукашенко анонсировал совместные учения России и Белоруссии
- Медработники будут получать надбавки за работу с больными COVID-19 до конца 2022 года
- В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
- Комиссия продлила профучет Навального как склонного к экстремизму и терроризму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru