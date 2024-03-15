НБКИ опровергло информацию об утечке данных из своей базы
Утечки сведений из базы данных Национального бюро кредитных историй не было. Об этом заявили в пресс-службе организации.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в открытом доступе появилась информация о заемщиках якобы из базы НБКИ: серии и номера паспортов, даты рождения, номера телефонов и другие добытые хакерами сведения.
Как отметили в бюро, специалисты провели внутреннее расследование, в том числе проанализировав опубликованную информацию.
«Его результаты подтвердили, что основания считать источником "утечки" АО "НБКИ" отсутствуют. Для всех очевидно намеренное использования авторами "слива" известного бренда в качестве источника данных, желание словить на этом определенный "хайп"», — цитирует ТАСС сообщение НБКИ.
При этом в организации подчеркнули, что попавшие в Сеть данные могут быть достоверными. По данным НБКИ, на фоне быстрого развития системы розничного кредитования в России появилось много кредиторов, брокеров и агрегаторов данных, чья степень защиты информации не всегда соответствует требованиям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru