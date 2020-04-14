Назвавшую себя «супертелочкой» кубанскую судью ждет проверка
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой судья в ярких красках описывает свои достоинства, используя нецензурную лексику.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщили РИА Новости в краевом суде, не став при этом уточнять личность судьи.
На ролике, появившемся в интернете, некая женщина поднимает тост за себя, называя себя при этом «супертелочкой» и «сексуальной кошечкой». Кроме того, она называет себя «сладкой ….», подразумевая женские половые органы.
При этом в интенете утверждают, что эта женщина — действующая мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края.
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