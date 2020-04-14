Назвавшую себя «супертелочкой» кубанскую судью ждет проверка

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщили РИА Новости в краевом суде, не став при этом уточнять личность судьи.

На ролике, появившемся в интернете, некая женщина поднимает тост за себя, называя себя при этом «супертелочкой» и «сексуальной кошечкой». Кроме того, она называет себя «сладкой ….», подразумевая женские половые органы.

При этом в интенете утверждают, что эта женщина — действующая мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края.