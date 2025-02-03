Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка просит политубежища в России

По его словам, с подобной просьбой журналистка обратилась к депутату Госдумы Петру Толстому из-за юридических преследований. Вместе с тем адвокат не уточнил, был ли запрос подан официально и в какое ведомство.

Как напомнил Данглеан, Рэй на протяжении трех лет вела углубленное расследование, чтобы проверить официальную биографию жены Макрона.

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.

Также в марте 2024 году Макрон выступил с критикой обсуждения пола его супруги, подчеркнув, что это худшее, с чем он сталкивался на посту президента, напоминает «Радиоточка НСН».

