Жена Макрона обещала засудить всех, кто считает её трансгендером

По его данным, ответчицы утверждали в социальных сетях, что первая леди Франции была в молодости мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, который затем сменил пол.

Слушания по этому делу назначены на 15 июня.

Ранее супругу президентa Франции Брижит Макрон тронули извинения тысяч бразильских интернет-пользователей, которые просили прощения за оскорбительное высказывание в ее адрес президентa страны Жаира Болсонару.