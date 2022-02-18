Жена Макрона обещала засудить всех, кто считает её трансгендером

Исковое заявление в суд подала супруга президента Франции Брижит Макрон на двух француженок, которые, по её мнению, распространяли в интернете слухи о том, что она - трансгендер. Об этом сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.

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По его данным, ответчицы утверждали в социальных сетях, что первая леди Франции была в молодости мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, который затем сменил пол.

Слушания по этому делу назначены на 15 июня.

Ранее супругу президентa Франции Брижит Макрон тронули извинения тысяч бразильских интернет-пользователей, которые просили прощения за оскорбительное высказывание в ее адрес президентa страны Жаира Болсонару.

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ТЕГИ:ТрансгендерИскФранцияМакрон
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