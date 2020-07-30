Названы возможные сроки второй волны COVID-19 в Москве и Петербурге
Вторая волна пандемии коронавируса в России может начаться в сентябре с возвращением иногородних студентов в Москву и Санкт-Петербург, считает проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков. По расчётам специалистов университета, с 10 по 14 сентября число инфицированных в обеих столицах может подскочить на 15-20%, пишут «Известия».
Вторая волна COVID-19 будет не такой массовой, как в первая в марте, полагает Боровков. Однако вузам следует её учитывать, поскольку многие преподаватели входят в группу риска по возрасту. В случае с возрастными педагогами следует сохранить онлайн-формат обучения, отмечает проректор СПбПУ.
Многие учёные считают, что вторая волна действительно будет менее массовой благодаря тому, что у части населения к тому моменту уже сформируется иммунитет. Вместе с тем, в России в эпидемический сезон 2020/2021 наряду с коронавирусом будут циркулировать вирусы гриппа А и В.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
834 тыс.+5 509 / сут.
Умерли
13 802+129 / сут.
Выздоровели
630 тыс.+9 322 / сут.
- В Белоруссии заявили о новых группах «для провокаций» из России
- В России выявлены 5,5 тысячи новых случаев COVID-19
- СМИ: Украинского рэпера Энди Картрайта расчленила жена
- Биржевой курс евро превысил 86 рублей
- Названы возможные сроки второй волны COVID-19 в Москве и Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru