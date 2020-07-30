Названы возможные сроки второй волны COVID-19 в Москве и Петербурге

Вторая волна пандемии коронавируса в России может начаться в сентябре с возвращением иногородних студентов в Москву и Санкт-Петербург, считает проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков. По расчётам специалистов университета, с 10 по 14 сентября число инфицированных в обеих столицах может подскочить на 15-20%, пишут «Известия».

Вторая волна COVID-19 будет не такой массовой, как в первая в марте, полагает Боровков. Однако вузам следует её учитывать, поскольку многие преподаватели входят в группу риска по возрасту. В случае с возрастными педагогами следует сохранить онлайн-формат обучения, отмечает проректор СПбПУ.

Многие учёные считают, что вторая волна действительно будет менее массовой благодаря тому, что у части населения к тому моменту уже сформируется иммунитет. Вместе с тем, в России в эпидемический сезон 2020/2021 наряду с коронавирусом будут циркулировать вирусы гриппа А и В.

