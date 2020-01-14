Названы возможные причины сбоя «ВКонтакте»
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily рассказал НСН, что от сбоев в работе не застрахована ни одна соцсеть или мессенджер.
В российском сегменте соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. Он привёл к серьёзным проблемам: некоторые страницы пользователей оказались удалены, а аккаунты — недоступны самим же владельцам, сообщает портал Downdetector. 73% жалоб касается проблем с сайтом, 23% — отправки сообщений. Сбои фиксируются по всей России. В администрации соцсети завили, что работают над устранением сбоя.
На работоспособность серверов соцсети «Вконтакте» могли повлиять несколько причин, сообщил в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
«Это возможность хакерской атаки, проблема с оборудованием в центре обработки данных, где могли возникнуть перебои с электропитанием. Кроме того, мог произойти самый простейший вариант — когда при ремонтных работах перерезается кабель, который ведет к центрам обработки данных и другим станциям», — сообщил специалист.
От подобных сбоев не застрахована ни одна соцсеть или мессенджер.
«Могут быть и преднамеренные факторы, и случайные. Но в любом случае такая компания как «Вконтакте» должна предусматривать системы резервирования, чтобы минимизировать расходы на восстановление ситуации. От этого никто не застрахован. Все помнят, как на несколько часов, а то и целый день "сел" Facebook, WhatsApp и Instagram», — добавил Кусков.
Первые сообщения о проблемах с «ВКонтакте» начали поступать около 17 часов по московскому времени, вскоре число жалоб резко подскочило. Жалобы поступают от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Саратове, Калининграде.
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