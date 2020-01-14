Названы возможные причины сбоя «ВКонтакте»

В российском сегменте соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. Он привёл к серьёзным проблемам: некоторые страницы пользователей оказались удалены, а аккаунты — недоступны самим же владельцам, сообщает портал Downdetector. 73% жалоб касается проблем с сайтом, 23% — отправки сообщений. Сбои фиксируются по всей России. В администрации соцсети завили, что работают над устранением сбоя.

На работоспособность серверов соцсети «Вконтакте» могли повлиять несколько причин, сообщил в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Это возможность хакерской атаки, проблема с оборудованием в центре обработки данных, где могли возникнуть перебои с электропитанием. Кроме того, мог произойти самый простейший вариант — когда при ремонтных работах перерезается кабель, который ведет к центрам обработки данных и другим станциям», — сообщил специалист.

От подобных сбоев не застрахована ни одна соцсеть или мессенджер.