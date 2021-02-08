Названы вакансии в Москве с зарплатой в 200 тысяч реблей

Названы открытые вакансии в Москве в феврале, за которые работодатель обещает зарплату до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Одни из самых высоких зарплат предлагают в сфере IT, пишет РИА Новости. Системному аналитику с опытом работы от трех лет в туристической компании готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Высоко оценивается на рынке труда также работа экспертов по недвижимости.

Названы самые высокооплачиваемые специалисты на удаленке

Месячный доход в 200 тысяч рублей также обещают няне для новорожденного с хорошим знанием французского языка. На такой же доход может рассчитывать репетитор по английскому языку, пишет «Газета.ру».

Руководитель интернет-магазина в крупной компании может претендовать на 300 тысяч рублей в месяц. От кандидата потребуется разработка стратегии и методов продвижения, а также поиск и обучение сотрудников.

Ранее специалисты рассказали россиянам, как не попасть на работу в проблемную компанию, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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