Названы вакансии в Москве с зарплатой в 200 тысяч реблей

Названы открытые вакансии в Москве в феврале, за которые работодатель обещает зарплату до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Одни из самых высоких зарплат предлагают в сфере IT, пишет РИА Новости. Системному аналитику с опытом работы от трех лет в туристической компании готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Высоко оценивается на рынке труда также работа экспертов по недвижимости.