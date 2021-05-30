Названы типы квартир, которые воры обходят стороной

Квартирные воры предпочитают не связываться с жильем, которое оборудовано современными средствами защиты, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Егора Редина.

Роналду стал жертвой вора-«домушника»

По его словам, злоумышленники не станут взламывать металлическую дверь, на которой установлено больше двух замков разного типа. Также преступников часто отталкивают двойные двери и металлические решетки на окнах.

Помехой станут и технические средства – сигнализации, охранные системы во всех уязвимых местах. Редин советует заключить договор с частным охранным предприятием и установить дома «тревожную кнопку» для вызова Росгвардии, а также застраховать свое имущество.

В прошлом году дом нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был ограблен. Вор пробрался в резиденцию известного спортсмена через открытую дверь гаража.

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ТЕГИ:ОхранаКвартира
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