Названы типы квартир, которые воры обходят стороной
Квартирные воры предпочитают не связываться с жильем, которое оборудовано современными средствами защиты, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Егора Редина.
По его словам, злоумышленники не станут взламывать металлическую дверь, на которой установлено больше двух замков разного типа. Также преступников часто отталкивают двойные двери и металлические решетки на окнах.
Помехой станут и технические средства – сигнализации, охранные системы во всех уязвимых местах. Редин советует заключить договор с частным охранным предприятием и установить дома «тревожную кнопку» для вызова Росгвардии, а также застраховать свое имущество.
В прошлом году дом нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был ограблен. Вор пробрался в резиденцию известного спортсмена через открытую дверь гаража.
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