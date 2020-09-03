Названы сроки завершения третьего этапа исследований вакцины «Спутник V»

Пострегистрационный этап клинических испытаний вакцины от нового типа короновируса «Спутник V» предполагается закончить до конца 2022 года. Соответствующие данные реестра клинических испытаний опубликованы на сайте государственного реестра лекарственных препаратов министерства здравоохранения России. Датой начала исследований обозначено 25 августа 2020 года.

Исследования будут проводиться в девяти медицинских учреждениях столицы. Это городские поликлиники №220, №62, №2 и №212, городская клиническая больница имени Кончаловского, городская клиническая больница имени Жадкевича, городская клиническая больница №52, а также консультативно-диагностическая поликлиника №121, уточняют «Известия».

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев утверждает, что уже есть договорённость о производстве вакцины в пяти странах.

Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург сообщил, что несколько сотрудников Центра в возрасте 70-80 лет сделали прививку от COVID-19. Он напомнил, что и сам, в возрасте 68 лет, несколько месяцев назад вакцинировался от коронавируса и чувствует себя вполне неплохо.

