Названы сроки появления в аптеках лекарства от коронавируса «МИР-19»

Новый препарат от коронавируса «МИР-19» может появиться в аптеках в 2021 году, сообщил телеканалу РЕН ТВ директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов.

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Хаитов отметил, что работа над препаратом началась еще год назад, а на протяжении 10 лет в институте ведется работа над платформой по созданию препаратов, функционирующих на основе механизма интерференции РНК (для терапии гепатита C, аллергического ринита и аллергической бронхиальной астмы), которая и стала основанием для разработок препарата от коронавируса.

Ученый подчеркнул, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы сделать препарат максимально доступным для населения. Однако примерная стоимость лекарства еще неизвестна.

Накануне федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19». По словам руководителя ведомства Вероники Скворцовой, новый препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом предотвращает самые тяжелые формы развития коронавируса.

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