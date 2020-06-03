Названы сроки открытия пляжей в Крыму и на Кубани

Крымские и краснодарские пляжи, которые отложили открытие сезона из-за начавшейся пандемии коронавируса, начнут принимать первых отдыхающих в течение ближайших двух недель. Об этом заявила глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Елена Лысенкова.

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«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», - сказала она «Интерфаксу», добавив, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в других регионах пляжи начнут постепенно открываться по всей России. К примеру, власти Башкирии решили открыть пляжные зоны с 10 июня, передает RT.

В то же время многие лечебные пляжи Кубани на территории санаторно-курортных комплексов работают уже сейчас. Остальные курортные зоны будут открываться в соответствии с распоряжениями местного руководства.

В свою очередь глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи ранее предположил, что пляжи по всей России будут открыты с 1 июня, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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