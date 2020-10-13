Названы сроки наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России

На следующей неделе наступающие похолодания будут способствовать распространению коронавирусной инфекции, передает РИА Новости слова главы разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Мокрые ноги, простуда, холодные ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот», - сказал он.

В России за минувшие сутки скончались 244 человека, ранее заразившиеся коронавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом за неделю выросло в мире более чем на 2,2 миллиона человек. Это самый высокий рост за семь дней с момента начала пандемии COVID-19. Также в ВОЗ заявили, что второй волны пандемии в мире пока нет, отмечает Газета.ру.

