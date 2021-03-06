Названы шесть запретных тем для обсуждения в социальных сетях
Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова в беседе с агентством «Прайм» назвала темы, которые не рекомендовано обсуждать в социальных сетях.
Соколова отметила, что разговоры на некоторые темы могут привести к проблемам с законом, а также вызвать сложности на работе.
В частности, эксперт советует не комментировать происшествия, спровоцировавшие гибель людей, в издевательской или насмешливой манере.
Также стоит быть осторожными в беседах на острые политические темы. Соколова отметила, что сотрудники государственных организаций должны быть особенно внимательны: есть примеры, когда лайки и комментарии становились причиной выговоров или увольнений.
Кроме того, специалист порекомендовала обходить стороной разговоры о религии, запрещенных организациях, спорных территориях, действиях фашистов и нацистов. Высказывания на эти темы не в осуждающем ключе могут повлечь за собой административные штрафы или даже уголовные преследования. Также в соцсетях не стоит начинать личные конфликты и оскорблять сограждан.
По словам Соколовой, в интернете необходимо придерживаться простых правил безопасности: не делиться личными данными и не привлекать излишнего внимания своими действиями.
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