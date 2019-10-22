Названы сферы труда с самым явным ростом зарплат

Названы профессиональные области, в которых произошел наибольший темп роста зарплат в России с 2013 по 2018 год. Рейтинг был составлен изданием RT со ссылкой на данные Росстата.

Сообщается, что больше всего зарплаты увеличились у работников в сфере культуры, спорта, а также организации досуга и развлечений. Например, шесть лет назад граждане, работающие в этих сферах, получали в среднем 25,2 тысяч рублей, а в прошлом году их доход составил уже 43,9 тысячи рублей, сообщает Ura.ru.

На втором месте оказались сферы сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, а также рыбоводства. В прошлом году их зарплата составила порядка 28,1 тысяч рублей, хотя в 2013 году этот показатель был на уровне всего 16,3 тысяч рублей, уточняет Газета.ру.

На третьем месте в списке оказались зарплаты в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. Заработок граждан в этой отрасли увеличился с 24,5 тысячи рублей до 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что практически половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, однако сталкиваются с трудностями при покупке товаров так называемого длительного пользования. Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский заявил, что реальная ситуация даже хуже, так как в последние годы государство вводит все новые поборы с населения.

