Названы самые «здоровые» регионы в России
Составлен рейтинг регионов России по уровню физического здоровья местного населения.
Специалисты РИА Новости проанализировали такие показатели как потребление табака, продажи алкоголя, доля населения, занятая на опасных производствах, а также число жителей, придерживающихся здорового образа жизни, сообщает РИА ФАН.
Первые три места заняли северокавказские республики: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. На четвертом месте Адыгея, первую пятерку замкнул Краснодарский край.
В интервью Ura.ru главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев раскритиковал исследование. Специалист заявил, что приведенные в рейтинге показатели не могут отражать истинную картину в том или ином регионе.
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