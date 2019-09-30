Названы самые «здоровые» регионы в России

Первые три места заняли северокавказские республики: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. На четвертом месте Адыгея, первую пятерку замкнул Краснодарский край.

В интервью Ura.ru главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев раскритиковал исследование. Специалист заявил, что приведенные в рейтинге показатели не могут отражать истинную картину в том или ином регионе.

