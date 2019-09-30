Названы самые «здоровые» регионы в России

30 сентября 201911:08

Составлен рейтинг регионов России по уровню физического здоровья местного населения.

Специалисты РИА Новости проанализировали такие показатели как потребление табака, продажи алкоголя, доля населения, занятая на опасных производствах, а также число жителей, придерживающихся здорового образа жизни, сообщает РИА ФАН.

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Первые три места заняли северокавказские республики: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. На четвертом месте Адыгея, первую пятерку замкнул Краснодарский край.

В интервью Ura.ru главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев раскритиковал исследование. Специалист заявил, что приведенные в рейтинге показатели не могут отражать истинную картину в том или ином регионе.

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ФОТО: pixabay.com
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