Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж, а также системный аналитик – так выглядит список самых высокооплачиваемых вакансий сентября. Сотрудникам на этих позициях работодатели готовы платить 200-300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования, проведенного сервисом Работа.ру.

Аналитики подчеркивают, что самую высокую зарплату – до 300 тыс. рублей в месяц – готовы предложить кандидату на вакансию генерального директора образовательного центра. Работа предполагает управление компанией, развитие продаж и ненормированный рабочий день.

До 250 тысяч рублей ежемесячно может получать разработчик приложений, а руководитель отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования, а также системный аналитик в ИТ-компании могут рассчитывать на заработок в 200 тысяч рублей .

При этом, ведущему программисту, готовому работать на платформе 1С, работодатели могут предложить зарплату более 180 тысяч рублей.

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Напомним, в середине августа более трети опрошенных представителей бизнеса заявили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие на «удалёнке». При этом 37% планируют сохранить такой формат работы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного сервисом Работа.ру.

Также аналитики выяснили, что в 49% компаний нет удаленного формат, а 13% трудятся в гибридном режиме – совмещая работу в офисе с работой из дома, пишет Газета.ру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменили обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний на удаленный режим работы, пишет RT. В связи с этим 18% опрошенных работодателей планируют вернуть сотрудников в офис. Почти столько же – 17% – вернут работников частично, а 37% сохранят дистанционный режим работы.

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ФОТО: РИА Новости
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