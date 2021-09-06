Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж, а также системный аналитик – так выглядит список самых высокооплачиваемых вакансий сентября. Сотрудникам на этих позициях работодатели готовы платить 200-300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования, проведенного сервисом Работа.ру.

Аналитики подчеркивают, что самую высокую зарплату – до 300 тыс. рублей в месяц – готовы предложить кандидату на вакансию генерального директора образовательного центра. Работа предполагает управление компанией, развитие продаж и ненормированный рабочий день.

До 250 тысяч рублей ежемесячно может получать разработчик приложений, а руководитель отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования, а также системный аналитик в ИТ-компании могут рассчитывать на заработок в 200 тысяч рублей .

При этом, ведущему программисту, готовому работать на платформе 1С, работодатели могут предложить зарплату более 180 тысяч рублей.