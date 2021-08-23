В России из-за дефицита мигрантов выросли зарплаты низкоквалифицированных рабочих

Зарплаты разнорабочих в России в первые шесть месяцев нынешнего года заметно выросли из-за нехватки мигрантов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику рекрутинговой компании HeadHunter.

Как отмечают эксперты, следствием дефицита рабочих и роста расходов стало повышение цен на продукты и услуги, так как теперь компаниям дороже обходятся производство и другие работы.

Сейчас конкуренция в области домашнего персонала, а также занятых на производстве, в строительстве и транспорте работников упала до 1-2 человек на место (против 1-5 человек в прошлом году). В то же время выросло количество вакансий из Белоруссии и Казахстана, однако не для низкоквалифицированных сотрудников.

По словам директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальи Даниной, мигранты начали массово возвращаться домой во время первой волны пандемии, и нынешним летом обратный тренд «еще даже не наметился». Количество соискателей из стран Средней Азии выросло всего на два процента, и это не может компенсировать потери.

Как отметил управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель, от нехватки работников страдают сферы ЖКХ, строительства, сельского хозяйства. Проблемы с набором сотрудников наблюдаются в компаниях из ретейла, сферы бытовых услуг, общепита, службы доставки, такси. Число вакансий на «Авито Работа» в сферах транспорта и логистики выросло на 136%, в строительстве — на 104%, производстве — на 127%.

