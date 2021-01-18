Названы самые высокооплачиваемые специалисты на удаленке

IT-специалистам предлагают работу, которая ежемесячно вознаграждается от 180 тыс. рублей. Такую же зарплату работодатели готовы платить операторам кол-центра. Менеджеру по продажам b2b в компании, работающей с крупными российскими банками, готовы предложить 150 тыс. рублей.

На доход в 100 тыс. рублей может рассчитывать преподавателю физики в онлайн-школе, пишет «Газета.ру».

Среди других высокооплачиваемых вакансий — продюсеры онлайн-курсов (до 120 тыс. рублей).

