Названы самые востребованные в России профессии на «удаленке»
В России во втором полугодии 2024 года наибольший рост вакансий с возможностью удалённой работы пришёлся на менеджеров по развитию бизнеса. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа» сообщает «ФедералПресс».
Отмечается, что за указанный период число объявлений для менеджеров по развитию бизнеса выросло на 164% год к году. При этом соискатели с небольшим опытом в среднем могли расчитывать на месячную зарплату в размере 76 352 рубля.
Второе место в списке вакансий с возможностью «удалёнки» заняли рекрутеры, спрос на которых за год вырос на 136%. Месячная предлагаемая зарплата на начальных позициях составляла порядка 60 912 рублей.
ТОП-3 замкнули менеджеры по персоналу. Спрос на них увеличился на 116%, а средний предлагаемый заработок - около 90 020 рублей в месяц.
«Предложения с возможностью удаленного или гибридного графика всё ещё можно встретить для некоторых наиболее востребованных массовых профессий в офисном сегменте», — резюмировал директор категории «Офисные профессии» сервиса Кирилл Пшеничных.
Ранее сервис SuperJob провёл исследование и выяснил, что в России число компаний с удалённым режимом работы выросло на треть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru