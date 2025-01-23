Названы самые востребованные в России профессии на «удаленке»

Отмечается, что за указанный период число объявлений для менеджеров по развитию бизнеса выросло на 164% год к году. При этом соискатели с небольшим опытом в среднем могли расчитывать на месячную зарплату в размере 76 352 рубля.

Второе место в списке вакансий с возможностью «удалёнки» заняли рекрутеры, спрос на которых за год вырос на 136%. Месячная предлагаемая зарплата на начальных позициях составляла порядка 60 912 рублей.

ТОП-3 замкнули менеджеры по персоналу. Спрос на них увеличился на 116%, а средний предлагаемый заработок - около 90 020 рублей в месяц.

«Предложения с возможностью удаленного или гибридного графика всё ещё можно встретить для некоторых наиболее востребованных массовых профессий в офисном сегменте», — резюмировал директор категории «Офисные профессии» сервиса Кирилл Пшеничных.

Ранее сервис SuperJob провёл исследование и выяснил, что в России число компаний с удалённым режимом работы выросло на треть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

