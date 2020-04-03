Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса
Названы профессии, которые наиболее всего востребованы в России, в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалиста по рекрутингу Ильгиза Валинурова.
Так, сегодня среди самых востребованных профессий в РФ, по словам Валинурова, находятся курьеры, сотрудники call-центров, логисты, IT-архитекторы. Это связано с тем, что резко вырос спрос на онлайн-магазины и доставку, отметил он.
Также, по словам рекрутера, за стабильный заработок могут не переживать маркетологи, юристы и бухгалтеры. По мнению Валинурова, тем, кто потерял работу из-за коронавируса, необходимо обратить внимание на профессии курьеров или сотрудников call-центров с целью обеспечения минимального дохода.
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