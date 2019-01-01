Названы самые свободные от наркотиков регионы России

Максимально свободными от наркотиков регионами России названы Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня. Об этом говорится в ежегодном «антинаркотическом» рейтинге российских регионов, подготовленном специалистами «Трезвой России», пишут «Известия».

Отмечается, что при составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава и МВД за 2018 год.

Последние строчки «антинаркотического рейтинга» заняли Московская и Челябинская область, а также Хакасия, передает RT.

Как сообщает Ura.ru, вошедший в тройку самых свободных от наркотиков регионов Ненецкий автономный округ ранее был назван одним из самых пьющих регионов страны.

Напомним, что ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что ведомство будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств. В эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин предложил более эффективные меры борьбы с подбросом наркотиков.

