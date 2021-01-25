Названы самые прибыльные сферы работы для студентов

Сферы IT, web-дизайна и администрирования готовы предложить студентам самые высокие зарплаты, следует из исследования сервиса «Работа.ру», результаты которого оказались в распоряжении РИА «Новости».

При этом самые высокие зарплаты в сфере телекома и IT: начинающий программист С++ со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц. На этой должности также предстоит заниматься разраьоткой CRM и ERM-систем и построении хранилищ данных.