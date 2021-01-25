Названы самые прибыльные сферы работы для студентов
Сферы IT, web-дизайна и администрирования готовы предложить студентам самые высокие зарплаты, следует из исследования сервиса «Работа.ру», результаты которого оказались в распоряжении РИА «Новости».
При этом самые высокие зарплаты в сфере телекома и IT: начинающий программист С++ со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц. На этой должности также предстоит заниматься разраьоткой CRM и ERM-систем и построении хранилищ данных.
Кроме того, работодатели готовы предложить высокую зарплату специалистам с финансовым или техническим образованием с опытом работы в проектах, а также аналитикам, которые специализируются на информационной безопасности.
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