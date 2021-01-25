Россияне назвали размер нужной для счастья зарплаты
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц, следует из данных проведенного сервисов Superjob опроса. Об этом пишет RT.
Отмечается, что запросы мужчин в среднем на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно. При этом самую крупную желаемую суммы назвали жители Москвы – 220 тысяч рублей.
Жителям Владивостока для счастья в среднем нужно 200 тысяч рублей, жителям Ростова-на-Дону – 190 тысяч.
Более низкие суммы назвали жители Оренбурга, Пензы, Кирова, Ульяновска и Барнаула – от 120 до 130 тысяч рублей.
Аналитики опросили 22 тысячи респондентов из всех регионов России.
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