Россияне назвали размер нужной для счастья зарплаты

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц, следует из данных проведенного сервисов Superjob опроса. Об этом пишет RT.

Отмечается, что запросы мужчин в среднем на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно. При этом самую крупную желаемую суммы назвали жители Москвы – 220 тысяч рублей.

Жителям Владивостока для счастья в среднем нужно 200 тысяч рублей, жителям Ростова-на-Дону – 190 тысяч.

Более низкие суммы назвали жители Оренбурга, Пензы, Кирова, Ульяновска и Барнаула – от 120 до 130 тысяч рублей.