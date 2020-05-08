Названы самые популярные в России вакансии апреля

Водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики – именно так выглядит топ-5 самых популярных вакансий апреля. Такая расстановка сил на рынке труда определилась в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

В частности, отмечается, что доля вакансий на позицию водителей выросла почти до до 30%, а охранников — до 14,2%, пишут Известия.

Между тем, среди соискателей значительно вырос интерес к работе курьером. По числу резюме эта специальность вышла на первое место среди всех популярных, а темп прироста резюме составил 17,6%. Кроме того, в пятерку популярных среди соискателей профессий вошли водители, продавцы, разнорабочие и администраторы.