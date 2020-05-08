Названы самые популярные в России вакансии апреля
Водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики – именно так выглядит топ-5 самых популярных вакансий апреля. Такая расстановка сил на рынке труда определилась в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».
В частности, отмечается, что доля вакансий на позицию водителей выросла почти до до 30%, а охранников — до 14,2%, пишут Известия.
Между тем, среди соискателей значительно вырос интерес к работе курьером. По числу резюме эта специальность вышла на первое место среди всех популярных, а темп прироста резюме составил 17,6%. Кроме того, в пятерку популярных среди соискателей профессий вошли водители, продавцы, разнорабочие и администраторы.
Ранее НСН писала, что возможность работать удаленно для офисных сотрудников должна быть сохранена и после пандемии коронавирусной инфекции. Такой позиции придерживается 42% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения. Также наши соотечественники считают необходимым сохранить и развивать оказание госуслуг онлайн.
При этом, 37% опрошенных ВЦИОМ хотели бы сохранить после пандемии возможность дополнительного онлайн-образования для взрослых, а 33% респондентов хотели бы посещать онлайн-выставки и спектакли. За сохранение возможности получения онлайн-образования в вузах и в школах выступили 30% и 29% россиян соответственно
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