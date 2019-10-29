В Подмосковье новорожденного назвали Путислав

В подмосковном Наро-Фоминске молодые родители дали новорожденному мальчику необычное имя - Путислав. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Как отмечает издание, имя не сокращенный лозунг, что было характерно для советского времени, а редкое старинное славянское имя. Родители малыша хотели назвать ребенка исконно русским именем и при поиске в справочнике наткнулись на имя Путислав или сокращенно Путята.

Как сообщили изданию родители новорожденного, имя Путислав имеет два значения, в частности, человек, который идет славным путем и тот, кто славит свой путь.



