В Подмосковье новорожденного назвали Путислав
В подмосковном Наро-Фоминске молодые родители дали новорожденному мальчику необычное имя - Путислав. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Как отмечает издание, имя не сокращенный лозунг, что было характерно для советского времени, а редкое старинное славянское имя. Родители малыша хотели назвать ребенка исконно русским именем и при поиске в справочнике наткнулись на имя Путислав или сокращенно Путята.
Как сообщили изданию родители новорожденного, имя Путислав имеет два значения, в частности, человек, который идет славным путем и тот, кто славит свой путь.
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