Путин ответил на вопрос блогера о блокировке соцсетей

Президент РФ Владимир Путин в рамках «Прямой линии» ответил на вопрос блогера о возможной блокировке западных социальных сетей.

«У нас нет планов кого-то закрывать. Но мне ещё хотелось бы, чтобы и наши соответствующие структуры развивались и предоставляли аналогичные возможности нашим гражданам проявлять себя», - отметил Путин.

По его словам, в России нет планов блокировать западные социальные сети, но точно будут удаляться запрещенные материалы и пресекаться правонарушения.



Есть проблемы с зарубежными соцсетями, которые не выполняют требований российских законов, подчеркнул он.





