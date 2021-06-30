Путин ответил на вопрос блогера о блокировке соцсетей
Президент РФ Владимир Путин в рамках «Прямой линии» ответил на вопрос блогера о возможной блокировке западных социальных сетей.
«У нас нет планов кого-то закрывать. Но мне ещё хотелось бы, чтобы и наши соответствующие структуры развивались и предоставляли аналогичные возможности нашим гражданам проявлять себя», - отметил Путин.
По его словам, в России нет планов блокировать западные социальные сети, но точно будут удаляться запрещенные материалы и пресекаться правонарушения.
Есть проблемы с зарубежными соцсетями, которые не выполняют требований российских законов, подчеркнул он.
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