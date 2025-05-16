Названы самые популярные у мужчин пластические операции
Липосакция и абдоминопластика являются самыми популярными пластическими операциями у мужчин. Об этом «Газете.Ru» заявил главный врач клиники IQ Plastique Святослав Стрелин.
По его словам, зачастую эти операции выполняются одновременно с целью достичь максимального результата за одну госпитализацию.
«При этих операциях есть и запрос от пациентов на формирование плоского спортивного живота», — отметил врач.
Стрелин добавил, что в последние 10 лет мужчины стали чаще обращаться за омолаживающими процедурами, например, блефаропластикой, то есть подтяжкой век.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова заявила «Радиоточке НСН», что в косметологии в 2025 году сохранится тренд на естественность и индивидуальность.
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