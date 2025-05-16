Названы самые популярные у мужчин пластические операции

По его словам, зачастую эти операции выполняются одновременно с целью достичь максимального результата за одну госпитализацию.

«При этих операциях есть и запрос от пациентов на формирование плоского спортивного живота», — отметил врач.

Стрелин добавил, что в последние 10 лет мужчины стали чаще обращаться за омолаживающими процедурами, например, блефаропластикой, то есть подтяжкой век.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова заявила «Радиоточке НСН», что в косметологии в 2025 году сохранится тренд на естественность и индивидуальность.