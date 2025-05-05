Россиянам назвали процедуры, которые не стоит делать у косметолога

Не стоит делать коррекцию формы носа и увеличение груди у косметолога, рассказал заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что безоперационная ринопластика может привести эмболии, а также к ишемии и потери зрения, если гиалоурановая кислота попадет в сосуд.

Также Круглик пояснил, что безоболочные импланты, которые используются для увеличения груди в косметологии, тоже опасны, так как могут свободно мигрировать по телу.

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Врач отметил, что услугами косметолога можно пользоваться при желании увеличить губы и для легких косметологических процедур.

Ранее косметолог Алевтина Атагишиева в пресс-центре НСН заявила, что в России существует огромная проблема «серой» косметологии, где используют несертифицированные препараты и работают люди без медицинского образования.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Здоровье

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