Россиянам назвали процедуры, которые не стоит делать у косметолога
Не стоит делать коррекцию формы носа и увеличение груди у косметолога, рассказал заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что безоперационная ринопластика может привести эмболии, а также к ишемии и потери зрения, если гиалоурановая кислота попадет в сосуд.
Также Круглик пояснил, что безоболочные импланты, которые используются для увеличения груди в косметологии, тоже опасны, так как могут свободно мигрировать по телу.
Врач отметил, что услугами косметолога можно пользоваться при желании увеличить губы и для легких косметологических процедур.
Ранее косметолог Алевтина Атагишиева в пресс-центре НСН заявила, что в России существует огромная проблема «серой» косметологии, где используют несертифицированные препараты и работают люди без медицинского образования.
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