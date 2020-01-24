Названы самые популярные у иностранцев регионы России
Эксперты составили список самых популярных у иностранных туристов российских регионов. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные картографического сервиса Maps.Me, минувшей осенью иностранцы чаще всего посещали Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и его пригород, а также Калининградскую область. Кроме того, в топ-5 вошли Бурятия и Иркутская область.
Также эксперты отмечают, что значительно больше, чем летом, в осенние месяцы иностранцев интересовал Приморский край – он поднялся с 12-й на 6-ю строчку рейтинга. На седьмом месте расположилась Адыгея. Также в десятку лидеров вошли Тыва, Красноярский край и Краснодарский край.
Между тем, ранее НСН писала, что Эксперты назвали самые желанные для российских туристов страны. Большинство россиян в наступившем году хотели бы посетить Грузию. Об этом заявили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На втором месте по популярности оказался туризм по России. Замыкает тройку лидеров — Япония. Кроме того, наши соотечественники планируют посетить Таиланд, Испанию, США и Кипр.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Один человек пострадал на кемеровском заводе из-за обрушившейся крыши
- В Ухани началось строительство госпиталя для заражённых коронавирусом
- Болгария собирается выслать российских дипломатов, заподозренных в шпионаже
- Мужчина в Крыму делал схроны боеприпасов в лесу
- «Дрессировка» главой Чувашии пожарного возмутило руководство МЧС