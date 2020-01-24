Названы самые популярные у иностранцев регионы России

24 января 202014:25

Эксперты составили список самых популярных у иностранных туристов российских регионов. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные картографического сервиса Maps.Me, минувшей осенью иностранцы чаще всего посещали Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и его пригород, а также Калининградскую область. Кроме того, в топ-5 вошли Бурятия и Иркутская область.

Также эксперты отмечают, что значительно больше, чем летом, в осенние месяцы иностранцев интересовал Приморский край – он поднялся с 12-й на 6-ю строчку рейтинга. На седьмом месте расположилась Адыгея. Также в десятку лидеров вошли Тыва, Красноярский край и Краснодарский край.

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Между тем, ранее НСН писала, что Эксперты назвали самые желанные для российских туристов страны. Большинство россиян в наступившем году хотели бы посетить Грузию. Об этом заявили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На втором месте по популярности оказался туризм по России. Замыкает тройку лидеров — Япония. Кроме того, наши соотечественники планируют посетить Таиланд, Испанию, США и Кипр.

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ФОТО: pixabay.com
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