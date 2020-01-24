Названы самые популярные у иностранцев регионы России

Эксперты составили список самых популярных у иностранных туристов российских регионов. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные картографического сервиса Maps.Me, минувшей осенью иностранцы чаще всего посещали Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и его пригород, а также Калининградскую область. Кроме того, в топ-5 вошли Бурятия и Иркутская область.

Также эксперты отмечают, что значительно больше, чем летом, в осенние месяцы иностранцев интересовал Приморский край – он поднялся с 12-й на 6-ю строчку рейтинга. На седьмом месте расположилась Адыгея. Также в десятку лидеров вошли Тыва, Красноярский край и Краснодарский край.