Россияне стали отказываться от туров в Китай

Первые отказы от туров в Китай зафиксировали крупнейшие российские туроператоры. Они пока единичны, вместе с тем, спрос на основное китайское направление, остров Хайнань, в последние дни снизился, - сообщили РБК в компаниях-лидерах рынка. Там считают это естественной реакцией на ситуацию со вспышкой в Китае коронавируса нового типа. На курортном острове Хайнань, популярном у российских туристов, случаев заражения вирусом не зафиксировано. Остров находится на расстоянии полутора тысяч километров от города Ухань, ставшего эпицентром вспышки. «Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали не посещать только Ухань, поэтому аннуляция [туров] будет со штрафными санкциями», - отметила в интервью тому же агентству представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Китай занимает шестое место среди самых популярных у россиян направлений для путешествий: за январь-сентябрь 2019 года страну посетили 1,7 млн наших туристов.

В самом Китае, тем временем, несмотря на исчезающе малое количество заболевших в сравнении с общей численностью населения, меры по локализации нового вируса принимают столь масштабные, как если бы речь шла о средневековой эпидемии чумы. Закрыты уже два города – 12-миллионный Ухань и расположенный неподалеку 6-миллионный Хуанган. Там закрыты все парки, кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения, приостановлена работа рынков. Остановлен общественный транспорт, закрыто сообщение с другими городами, в том числе авиа- и железнодорожное. Официальный представитель МИД КНР заявил на брифинге, что китайское правительство обеспечит права иностранцев, которые оказались в Ухане, хотя и уклонился от ответа на вопрос о сохранении для иностранных граждан свободы передвижения за пределы закрытого города.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае, по официальным данным, превысило 630 человек. Наибольшее число заболевших - в провинции Хубэй, административным центром которой является Ухань. Там же зафиксированы все 17 летальных исходов. Случаи заболевания отмечены еще в нескольких провинциях, а также в крупнейших городах Шанхае и Пекине. Столичные власти отменили все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, который будет отмечаться в ночь с 24 на 25 января.

В России госпитализированы трое пациентов, заболевших на пути из Китая, все - в Санкт-Петербурге. По сообщению «Интерфакса», предварительный диагноз у всех троих – ОРВИ. Ранее у госпитализированных из аэропорта Пулково россиянина и гражданина КНР заражение китайским коронавирусом исключили. Авиасообщение между Россией и эпицентром вспышки коронавируса пока не отменено: прямой рейс из Уханя в Москву ожидается в аэропорту «Шереметьево» в 19:25 пятницы.

