Названы самые популярные среди россиян новогодние блюда
Топ-3 самых популярных у россиян новогодних блюд не изменился за последние 10 лет, выяснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В декабре 2019 года это салат оливье (73%), мандарины (65%) и селедка под шубой (60%).
В 2009 году опрос выявил тех же «лидеров», только в другом порядке. Тогда респонденты чаще всего называли мандарины (73%), вторым по популярности был салат оливье (69%), третьей – селедка под шубой (50%).
Главное отличие - в количестве алкоголя, который на Новый год собираются употреблять россияне. Выяснилось, что в это году шампанское будут пить 56% опрошенных, вино – 21% респондентов. В 2009 году это 79% и 34% соответственно.
Диетологи советуют ставить на новогодний стол блюда с наименьшей энергетической ценностью и наименьшим содержанием сахара, сообщали «Известия».
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