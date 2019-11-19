Ломидзе: Спрос на новогодний отдых россиян сенсационно увеличился

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?»

Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома. Турфирмы считают, что ещё не поздно определиться оставшимся.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что вопреки общеэкономической ситуации спрос на новогодний отдых увеличился.

«По данным туроператоров, почти сенсационная картина в этом году. Мы видим увеличение спроса на Новый год. На отдельных направлениях увеличился от 17 до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ещё одна из нынешних особенностей: если в прошлом году общая картина продаж так и не определилась до середины ноября, то в этом году более-менее картина спроса сложилась в конце октября», - отметила Ломидзе.

