Названы самые популярные сладости россиян
Стало известно, какие сладости предпочитают россияне. Согласно исследованию оператора фискальных данных «Такском», самыми популярными десертами граждан в июле этого года стали печенье, вафли и пряники.
В частности, несмотря на рост цен на печенье, его продажи в сравнении с прошлым годом выросли на 4%.
Помимо этого, лидерaми по популярности у россиян стaли шоколaдные конфеты. Их продaжи выросли нa 3%. Зaмыкaют тройку лидеров сaхaрные изделия, сообщaет RT. Нa четвертом и пятом местaх рaсположились шоколaднaя пaстa, a тaкже торты.
Ранее сообщалось. что политика сдерживания розничных цен на топливо, основанная на увеличении цен для корпоративных клиентов нефтяных компаний, приведёт к подорожанию продовольственных товаров. Такое предупреждение прислали на имя премьер-министра Дмитрия Медведева представители нескольких ассоциаций транспортно-логистических, производственных и торговых компаний. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН подтвердил прогноз роста цен на продукты. Он высказал сомнение, что правительство станет прилагать усилия для сдерживания этого процесса.
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