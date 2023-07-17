СМИ: симптомы неизвестного заболевания обнаружены у 18 россиян, отдыхавших в Египте

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над рейсами, прибывающими в Россию из Египта, усилили из-за вспышки неизвестной болезни. Уже зафиксировано несколько случаев заболевания у граждан. В Красноярске, например, болезнь выявлена у 18 человек, прилетевших после отпуска в этой стране, сообщает Telegram-канал Mash.

Первые 200 случаев были обнаружены в египетской деревне Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира. Об этом сообщил Минздрав Египта. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками, там взяли пробы питьевой воды.

Под Каиром выявили симптомы неизвестной болезни

Симптомы заболевания похожи на лихорадку денге: высокая температура, ломота, головная боль, тошнота и рвота. В большинстве случаев заболевшим не требовалась госпитализация. Передаётся болезнь через комаров и других кровососущих, симптомы проявляются только через 4–10 дней.


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ФОТО: РИА Новости
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