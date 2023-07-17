СМИ: симптомы неизвестного заболевания обнаружены у 18 россиян, отдыхавших в Египте

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над рейсами, прибывающими в Россию из Египта, усилили из-за вспышки неизвестной болезни. Уже зафиксировано несколько случаев заболевания у граждан. В Красноярске, например, болезнь выявлена у 18 человек, прилетевших после отпуска в этой стране, сообщает Telegram-канал Mash.

Первые 200 случаев были обнаружены в египетской деревне Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира. Об этом сообщил Минздрав Египта. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками, там взяли пробы питьевой воды.