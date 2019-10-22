АТОР: Скоро откроют авиасообщение с Египтом!

Майя Ломидзе: «Это хорошая, приятная и несколько неожиданная новость. Хочется верить, что такие визы будут введены в обозримом будущем. Напомню, что до сих пор в качестве приоритетного рассматривался период пребывания 14 дней, и эта позиция была довольно жесткой. Сейчас МИД готов его увеличить до 16 дней. Это здорово, потому, что предполагается, что в этом случае туристы смогут выбрать, например, речные круизы. Пока ясности в этом вопросе нет, но инициатива уже появилась и МИД уже начал обсуждать этот проект», - отметила она, общаясь с НСН.

