АТОР: Скоро откроют авиасообщение с Египтом!
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Москва оказалась самым популярным направлением для путешествий на ноябрьские праздники
Москва стала самым популярным направлением среди российских путешественников для поездок на ноябрьские праздники. Оказалось, что 14 процентов всех бронирований на ноябрьские праздники приходится на Москву, в то время как в Санкт-Петербург планируют отправиться восемь процентов путешественников. Далее в рейтинге следуют Сочи и Стамбул.
Майя Ломидзе: «Москва, конечно, несколько выбивается из этого ряда, потому что в Москве в ноябре не очень комфортная погода. Но в Петербурге еще менее комфортно, поэтому Питер немного потерял свои позиции. Обычно Питер и Москва были приблизительно одинаково популярны у туристов, как место отдыха на ноябрьские праздники», - рассказала НСН Майя Ломидзе.
Начата подготовка проекта о краткосрочной электронной визе для туристов
МИД России начал подготовку проекта о краткосрочной электронной визе для туристов, которая позволит иностранцам находится в популярных российских городах до 16 дней.
Майя Ломидзе: «Это хорошая, приятная и несколько неожиданная новость. Хочется верить, что такие визы будут введены в обозримом будущем. Напомню, что до сих пор в качестве приоритетного рассматривался период пребывания 14 дней, и эта позиция была довольно жесткой. Сейчас МИД готов его увеличить до 16 дней. Это здорово, потому, что предполагается, что в этом случае туристы смогут выбрать, например, речные круизы. Пока ясности в этом вопросе нет, но инициатива уже появилась и МИД уже начал обсуждать этот проект», - отметила она, общаясь с НСН.
Путешественники рассказали, какие места в России они хотели бы посетить
Путешественники рассказали, какие места в России они хотели бы посетить. Более трети — 36% опрошенных — назвали Байкал самым желанным местом для отпуска. 28% респондентов признались, что хотят отправиться на Камчатку. Еще 18% проголосовали за Алтай.
Майя Ломидзе: «Да, сожалению из-за высокой стоимости эти направления для многих путешественников пока действительно выглядят, как мечта», - констатировала она в разговоре с НСН.
Великобритания назвала курорты Шарм-эль-Шейха безопасными для посещения
Великобритания считает курорты египетского Шарм-эль-Шейха безопасными для посещения. Об этом сообщил британский посол в Каире Джоффри Адамс. Как отмечается, правительство Соединенного Королевства отменило свою рекомендацию не совершать авиаперелеты в город.
Майя Ломидзе: «Это - тоже мечта российских туристов, но она, возможно, скоро сбудется. Эта новость – важный симптом. Великобритания вслед за Россией довольно жестко ограничила чартерные полеты как в Шарм-эль-Шейх так и в Хургаду. Хургаду «открыли» через какое-то время (надо сказать, довольно продолжительное), а в Шарм возобновили чартерные перелеты только сейчас. И, поскольку британские требования к безопасности не менее строги, чем наши, есть основания полагать, что, возможно, мы скоро, наконец, узнаем дату открытия авиасообщения между египетскими курортами и городами нашей страны», - сказала Майя Ломидзе в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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