СМИ: Apple решила добавить эмодзи с бородатыми женщинами

Бета-версия операционной системы iOS 14.5 от компании Apple пополнится новыми эмодзи из выпуска Emoji 13.1 консорциума Unicode, сообщает портал The Verge.

В частности, добавлены несколько новых эмоций, «сердечки», а также некий намёк на вакцину от коронавируса - это шприц, в котором красную жидкость заменили на прозрачную.

Кроме того, за счёт большего набора оттенков кожи увеличилось количество иконок с людьми, к которым добавились эмодзи, изображающие женщин с бородой.

Самой известной женщиной с бородой на данный момент является Кончита Вурст - альтер-эго австрийского певца Томаса Нойвирта, который в этом образе выиграл конкурс песни Евровидение-2014 в Копенгагене.

После победы Вурст телеведущий сербского государственного телеканала RTS назвал Евровидение «шоу уродов», а католическая радиостанция в Венгрии прервала трансляцию конкурса сразу после того, как только стало известно, что победителем станет бородатая женщина.

