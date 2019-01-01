Названы самые негостеприимные для россиян страны Европы

Лидирует в списке Норвегия. Там россиянам отклонили 17,85% заявок за 2018 год. Второе место заняла Бельгия, где отказы получали 3,35% желающих посетить страну. На третьем месте оказалась Германия — 3,32% отказов. В пятёрку также вошли Нидерланды (2,9%) и Польша (2,5%).

Добавим, наиболее гостеприимной для россиян в 2018 году оказалась Испания — более 477 тысяч виз. На втором месте Италия, на третьем Франция.

Ранее в эфире НСН президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров оценил возможности россиян по выбору направления для бюджетных путешествий всей семьей.

