В Совфеде напомнили Чехии о вежливости к российским туристам

В чешском отеле Brioni Boutique Hotel администрация добивалась от россиян, приехавших в страну, признать Крым украинской территорией. Таким было условие заселения россиян в гостиницу.

Инцидент произошел в 2014 году и коснулся 49 российских граждан, которым отказали в заселении, сообщает РИА «Новости».

Отель Brioni Boutique Hotel был оштрафован чешской торговой инспекцией за «дискриминацию». Однако, право отеля требовать от постояльцев «признания» Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным, отмечает Газета.ru.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, курирующий вопросы туризма в верхней палате парламента, отметил в беседе с НСН, что международный туризм – это очень конкурентный рынок.

«Наших туристов многие страны приглашают и ждут, потому что российские туристы выгодны – они тратят много денег. Если нашим туристам будут задавать некорректные вопросы и делать подобного рода предложения, они просто перестанут ездить в эти страны. Потеряют гораздо больше европейцы. В России очень много внутренних направлений для развития туризма», - напомнил Фомин.