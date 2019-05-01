В Совфеде напомнили Чехии о вежливости к российским туристам
Сенатор рассказал НСН об экономических потерях европейцев из-за хамства по отношению к российским туристам.
В чешском отеле Brioni Boutique Hotel администрация добивалась от россиян, приехавших в страну, признать Крым украинской территорией. Таким было условие заселения россиян в гостиницу.
Инцидент произошел в 2014 году и коснулся 49 российских граждан, которым отказали в заселении, сообщает РИА «Новости».
Отель Brioni Boutique Hotel был оштрафован чешской торговой инспекцией за «дискриминацию». Однако, право отеля требовать от постояльцев «признания» Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным, отмечает Газета.ru.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, курирующий вопросы туризма в верхней палате парламента, отметил в беседе с НСН, что международный туризм – это очень конкурентный рынок.
«Наших туристов многие страны приглашают и ждут, потому что российские туристы выгодны – они тратят много денег. Если нашим туристам будут задавать некорректные вопросы и делать подобного рода предложения, они просто перестанут ездить в эти страны. Потеряют гораздо больше европейцы. В России очень много внутренних направлений для развития туризма», - напомнил Фомин.
Сенатор предположил, что россияне могут отказаться от планов посетить Чехию, которая не была приоритетной европейской страной для посещения россиянами. Фомин считает, что даже небольшое снижение турпотока может нанести серьезные финансовые потери государству ЕС.
«Подобного рода факты приводят к оттоку наших туристов. Случай с чешским отелем пока единичный, поэтому последствия могут быть незначительными. Чехия не является топовым европейским направлением для путешествий наших туристов, поэтому снижение турпотока на 5-10% - это уже существенные потери для экономики страны, которые выражаются в больших деньгах. Но любой принимающей стороне за границей необходимо учитывать высокий патриотизм наших туристов и избегать провокаций на этой почве, если государство не хочет потерять туристический поток из России. Главный залог гостеприимства – вежливость и политкорректность», - заявил собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью НСН рассказала, на каких направлениях ожидается увеличение турпотока из России.
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