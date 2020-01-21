Названы самые безопасные для российских туристов страны

Самой безопасной страной для путешествий россияне считают Южную Корею. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные исследования, проведённого онлайн-сервисом поиска авиабилетов Aviasales. Так, наши соотечественники, посетившие эту страну, отмечали, что забывали вещи в кафе, а также оставляли детские коляски на улицах, однако никто из посторонних их не забирал, сообщает ФедералПресс.

На втором месте в этом списке расположилась Япония. Путешественники отметили, что во время посещения этой страны чувствовали себя в полной безопасности даже во время ночных прогулок. Замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты. Респонденты считают ОАЭ безопасными – благодаря высокому уровню жизни и строгим законам.

Кроме того, в топ-10 надежных направлений вошли Сингапур, Исландия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Белоруссия.