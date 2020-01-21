Названы самые безопасные для российских туристов страны
Самой безопасной страной для путешествий россияне считают Южную Корею. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные исследования, проведённого онлайн-сервисом поиска авиабилетов Aviasales. Так, наши соотечественники, посетившие эту страну, отмечали, что забывали вещи в кафе, а также оставляли детские коляски на улицах, однако никто из посторонних их не забирал, сообщает ФедералПресс.
На втором месте в этом списке расположилась Япония. Путешественники отметили, что во время посещения этой страны чувствовали себя в полной безопасности даже во время ночных прогулок. Замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты. Респонденты считают ОАЭ безопасными – благодаря высокому уровню жизни и строгим законам.
Кроме того, в топ-10 надежных направлений вошли Сингапур, Исландия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Белоруссия.
Ранее НСН писала, что россияне назвали сумму, необходимую им для путешествия мечты. Более трети респондентов заявили, что для этого им хватило бы 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Эта часть опрошенных заявила, что хотела бы отправиться с этой суммой в Японию, Великобританию, Португалию, США и в Турцию по системе all inclusive.
Также выяснилось, что 31% готовы отправиться в путешествие мечты только за миллион, он мечтают посетить Байкал и Сочи. Встречались также респонденты, которые потратили бы миллион на кругосветное путешествие или отправились бы на Северный полюс на ледоколе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Кремле ответили на вопрос о новой работе Чайки
- Володин призвал наказать «бесстыдницу» Водонаеву за оскорбление россиян
- Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию
- Bloomberg предсказал сохранение Силуановым поста министра
- Коллекторские агентства в России хотят запретить