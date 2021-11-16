Названы российские города с наилучшей экологической обстановкой
Тюмень, Краснодар и Казань попали в первую тройку рейтинга российских крупных городов с наилучшей экологической обстановкой. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса Superjob.
Аналитики провели опрос среди 31 700 респондентов из 37 городов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по тысяче — из городов-миллионников, по 700 — из городов-полумиллионников. Специалисты выясняли, как местные жители российских крупных городов оценивают экологическую обстановку: качество воздуха, воды, продуктов питания, чистоту и утилизацию мусора.
В первую десятку городов с лучше экологией вошли Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%), Ижевск (63%), отмечает Ura.ru.
При этом наиболее неблагоприятная экологическая обстановка, по мнению жителей, оказалась в Новокузнецке (20%), Рязани (27%), Тольятти (29%), Челябинске (30%), Астрахани (34%).
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