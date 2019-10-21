Названы регионы с самым доступным газом для населения

Названы регионы, в которых граждане могут купить максимальное количество газа по наиболее выгодной стоимости. Результаты исследования Росстата приводят РИА «Новости», сообщает «Свободная пресса».

Самые выгодные цены на природный газ оказались в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, а также в Сахалинской области, пишет РЕН ТВ. Низкой цена оказалась также и в Югре. Во всех этих регионах, уточняют Известия, житель с приличной зарплатой может приобрести более 10 тыс. кубометров газа.

Как сообщает Ura.ru, рейтинг доступности газа был составлен с учетом распределения областей по количеству кубических метров сетевого газа, которое житель может купить на среднюю зарплату.

Уточняется, что регионами с самыми невыгодными ценами на природный газ стали Саратовская, Ивановская, Иркутская и Кировская области. Жители этих регионов нa среднюю чистую зaрaботную плaту могут купить менее 3 тыс. кубометров гaзa, поясняет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что из-за избытка предложения газа на европейском рынке цены на голубое топливо могут обновить десятилетний минимум. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил мнение, что для Газпрома эта ситуация может сыграть в плюс.

