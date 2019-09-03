Цену на газ обусловили зимой
Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН рассказал, от чего зависит динамика цена на газ в Европе.
Из-за избытка предложения газа на европейском рынке цены на голубое топливо могут обновить десятилетний минимум. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, европейские газохранилища заполнены почти полностью. В сентябре может возникнуть нехватка емкостей, что еще сильнее понизит цены на газ.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил мнение, что для Газпрома эта ситуация может сыграть в плюс.
«Он в силу специфики своих контрактов завязан не только на спотовые цены, но и на долгосрочные контрактные цены. Они не столь волатильны, потому что привязаны к рынку нефти и нефтяной корзине. Но ситуация интересная. Мы видим, что и на рынке газа может быть переизбыток товарных запасов. Цены за последний год упали серьезно», - отметил он.
По мнению эксперта, дальнейшая динамика цен зависит от погодных условий в Европе.
«Зима покажет. Были случаи, когда цена на спотовом рынке из-за аномально холодной погоды многократно увеличивалась. Все будет зависеть от погодных условий, пик спроса определяется сезонами», - сказал Пикин.
Ранее Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, что изменится для российских газовиков после вступления в силу поправок к газовой директиве ЕС.
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