Названы регионы с самым большим числом убийств
Больше всего убийств в первом квартале 2021 года было зарегистрировано в Татарстане, Красноярском крае и Московской области. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
Ведомство уточнило, что в этих субъектах зафиксировано в этот период по 74 убийства.
В целом уровень подобных тяжких преступлений остается «относительно стабильным» – менее 2,2 тысячи.
Ранее Курганский областной суд вынес приговор главарю преступной группы Дмитрию Романову, который похищал и убивал уральских бизнесменов, передает Ura.ru.
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