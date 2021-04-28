Названы регионы с самым большим числом убийств

Больше всего убийств в первом квартале 2021 года было зарегистрировано в Татарстане, Красноярском крае и Московской области. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

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Ведомство уточнило, что в этих субъектах зафиксировано в этот период по 74 убийства.

В целом уровень подобных тяжких преступлений остается «относительно стабильным» – менее 2,2 тысячи.

Ранее Курганский областной суд вынес приговор главарю преступной группы Дмитрию Романову, который похищал и убивал уральских бизнесменов, передает Ura.ru.

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ТЕГИ:УбийстваГенпрокуратура
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