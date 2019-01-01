Названы регионы с самой высокой ожидаемой зарплатой

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей российских регионов. В основу исследования легли запросы из резюме в базе «Работа в России», сообщает ТАСС.

Выяснилось, что самые высокие суммы называют соискатели из Магаданской области и Чукотского автономного округа. Жители этих регионов не готовы работать при зарплате меньше 50 тысячи рублей.

В столице средний ожидаемый размер дохода по итогам марта составил 45 тысяч рублей.

Самые скромные ожидания уровня зарплаты зафиксированы у жителей Тувы, Чувашии и Крыма. Соискатели с полуострова готовы трудиться за 20,63 тысячи рублей в месяц, из Тувы — за 20,37 тысяч, а из Чуваши— за 17,83 тысячи рублей.

Отмечается, что в некоторых регионах из-за нехватки кадров работодатели готовы предложить заработок гораздо выше ожидаемого. Например, в Якутии высококвалифицированные работники могут претендовать на доход на 70 процентов выше ожидаемого, отмечает Ura.ru.

Ранее в Роструде напомнили россиянам о грядущих майских праздниках. В начале мая нерабочие дни в связи с переносами приходятся на 1 - 5 мая, включительно. Также выходными будут четыре дня с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, в Роструде подчеркнули, что рабочее время 30 апреля и 8 мая будет сокращено на час, так как эти дни имеют статус предпраздничных.

В этой связи исполнительный директор Ассоциации туроператоров России поделилась с НСН информацией о наиболее популярных и новых направлениях у россиян для отдыха во время майских выходных.

