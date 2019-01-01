Названы регионы с наибольшей долей пожилых людей
По данным Росстата, в 2018 году каждый четвёртый житель России был в возрасте старше трудоспособного. Также число россиян в возрасте старше 65 лет по сравнению с 2017 годом выросло на 2,8 %, с 20,8 миллиона человек до 21,4.
Самая маленькая доля людей старше трудоспособного возраста живёт в Чечне и Туве (0,7 % и 11,8 %, соответственно), самая большая – в Тамбовской области (31,3 %), передает РИА «Новости».
Согласно прогнозам ООН, к 2050 году 22% населения земли будет пенсионерами, а в развитых странах на каждого работающего гражданина будет приходится по пенсионеру, к 2050 году количество пенсионеров превысит 2 миллиарда человек.
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