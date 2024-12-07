Названы регионы России с самыми низкими расходами на новогодний стол

В 2024 году новогодний стол дешевле всего накрыть будет в Мордовии и Удмуртии, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В лидерах оказалась Чукотка, где стол обойдется в 16 тысяч рублей. Из дорогих регионов также Камчатка (13,2 тысячи рублей) и Магаданская область (12,6 тысячи рублей). В Москве праздничный стол обойдется в 10,5 тысячи рублей.

Набор из 19 продуктов для новогоднего стола в 2024 году обойдется россиянам почти в 8,1 тысячи рублей.