Названы регионы России с самыми низкими расходами на новогодний стол
В 2024 году новогодний стол дешевле всего накрыть будет в Мордовии и Удмуртии, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
В лидерах оказалась Чукотка, где стол обойдется в 16 тысяч рублей. Из дорогих регионов также Камчатка (13,2 тысячи рублей) и Магаданская область (12,6 тысячи рублей). В Москве праздничный стол обойдется в 10,5 тысячи рублей.
Набор из 19 продуктов для новогоднего стола в 2024 году обойдется россиянам почти в 8,1 тысячи рублей.
Эксперты рассчитали стоимость ингредиентов для традиционных салатов «Селедка под шубой» и «Оливье», бутербродов с красной икрой и сливочным маслом, мяса курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандаринов, шоколадных конфет и шампанского. Учитывалась цена за 1 кг продуктов, за исключением банки горошка, упаковки майонеза, бутылки шампанского.
По состоянию на ноябрь набор продуктов для новогоднего стола подорожал на 11,4%. В частности, сливочное масло выросло в цене на 31,3% (1 тысяча рублей за 1 кг), при этом мясо птицы подешевело на 7%, до 214,5 рубля. Самые дорогие из продуктов на праздник — сырокопченая колбаса (1,2 тысячи рублей), рыба лососевых пород (1,2 тысячи), шоколадные конфеты (около 900 рублей), сыры (840 рублей). Самыми доступными стали овощи, куриные яйца, соки, передает «Радиоточка НСН».
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