Названы регионы России с самой высокой зарплатой
Самая большая средняя зарплата за январь — сентябрь 2020 года зафиксирована на Чукотке. Она составляет 116,4 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании RT, основанном на данных Росстата.
Вторую строчку рейтинга занимает Ямало-Ненецкий АО (110 тыс. рублей). В топ-5 также вошли Магаданская область (96,2 тыс.), Москва (95,9 тыс.) и Ненецкий АО (91,5 тыс.).
В самом конце зарплатного списка находится Ивановская область (27,4 тыс.), Алтайский край (28,7 тыс.), Кабардино-Балкария (28,8 тыс.), Карачаево-Черкесия (28,9 тыс.) и Чечня (29 тыс.).
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что зарплата работника, который перешел на удаленный режим, не должна меняться, если он продолжал выполнять прежний объем работы, что и в офисе, передает Ura.ru.
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