Названы регионы России с самой высокой зарплатой

Самая большая средняя зарплата за январь — сентябрь 2020 года зафиксирована на Чукотке. Она составляет 116,4 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании RT, основанном на данных Росстата.

Вторую строчку рейтинга занимает Ямало-Ненецкий АО (110 тыс. рублей). В топ-5 также вошли Магаданская область (96,2 тыс.), Москва (95,9 тыс.) и Ненецкий АО (91,5 тыс.).