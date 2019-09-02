Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией. По данным рейтинга «РИА Новости», больше всего электроэнергии могут себе позволить жители Иркутской области. Также в пятерке лидеров оказались Красноярский край и Хакасия, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Тюменская область, пишут Известия.

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Уточняется, что рейтинг был составлен агентством из расчета количества киловатт-часов, которое могут приобрести жители разных регионов во втором полугодии этого года.

Как сообщает Ura.ru, в последнюю десятку вошли Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.

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