Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Уточняется, что рейтинг был составлен агентством из расчета количества киловатт-часов, которое могут приобрести жители разных регионов во втором полугодии этого года.

Как сообщает Ura.ru, в последнюю десятку вошли Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.

